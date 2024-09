'Xógum' conquista vitória histórica no Emmy

A série épica "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" bateu um recorde e venceu no domingo a categoria dramática no Emmy, enquanto "Hacks" e "Bebê Rena" também triunfaram na grande noite da televisão em Los Angeles.

"Xógum", a história de dinastias em guerra no período feudal do Japão, terminou a noite com 18 estatuetas, um recorde, e se tornou a primeira produção em língua não inglesa a vencer a categoria de melhor série de drama.

"Foi um projeto dos sonhos, no qual Oriente e Ocidente se uniram, com respeito", declarou o veterano Hiroyuki Sanada, o primeiro ator japonês a ganhar um Emmy.