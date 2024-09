Suposto atirador de Trump tem longo histórico de condenações criminais

O suposto atirador que as autoridades dizem que pode ter tentado assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia sido indiciado por diversas condenações criminais, segundo registros do tribunal da Carolina do Norte. Algumas das condenações, inclusive, o teriam impedido de possuir uma arma.

Nesta segunda-feira, 16, Ryan Wesley Routh compareceu ao Tribunal Federal em West Palm Beach, na Flórida, para enfrentar as acusações de posse de arma de fogo com número de série apagado e posse de arma de fogo, mesmo sendo um criminoso condenado. Autoridade policiais afirmam que os promotores podem acusar Routh de crimes mais sérios.

Ainda, como o número de série do rifle no estilo AK deixado para trás pelo suspeito está apagado, se torna mais difícil descobrir como o suspeito adquiriu a arma.