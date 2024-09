Serviço Secreto dos EUA, uma força de segurança que não tem o direito de errar

O Serviço Secreto, responsável por proteger as autoridades dos Estados Unidos, parece ter evitado a segunda tentativa de assassinato contra Donald Trump em dois meses, mas segue sendo alvo de uma enxurrada de críticas.

Essas medidas disciplinares e a abertura de investigações internas e independentes não acalmaram o descontentamento das vozes mais críticas, principalmente porque o telhado de onde o homem disparou estava fora do perímetro restrito estabelecido pelo Serviço Secreto.

Dez dias depois, a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, pediu demissão após ser forçada a admitir sua responsabilidade no "maior fracasso operacional" da agência "em décadas".

"Houve DUAS tentativas de assassinato contra o senhor Trump. O Serviço Secreto deve elevar seu nível de proteção às suas MÁXIMAS capacidades - incluindo a ampliação do perímetro" de segurança ao seu redor, acrescentou.

"As autoridades acabaram de reconhecer que, se o presidente Trump fosse o presidente, fariam mais para protegê-lo. Isso tem que mudar", afirmou o congressista Steve Scalise na rede social X.

Donald Trump elogiou no domingo o trabalho da força em seu campo de golfe em Palm Beach (Flórida), mas seus aliados republicanos criticaram o fato de o dispositivo de segurança para ele não ter sido elevado ao mesmo nível do de um presidente em exercício.

Donald Trump "não é o presidente em exercício. Se fosse, teríamos cercado completamente o campo de golfe" onde estava jogando, explicou no domingo o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

No caso dos ex-presidentes e seus cônjuges, o nível de proteção e, consequentemente, o número de agentes designados a eles, varia conforme a avaliação da ameaça, mas tende a diminuir com o tempo.

- Origem e efetivos -

A força conta com cerca de 3.200 agentes especiais, conhecidos mundialmente por seus óculos escuros, fones de ouvido e ternos, 1.300 uniformizados e mais de 2.000 técnicos e administrativos.

Foi criado inicialmente para combater a falsificação de moeda, mas após o assassinato de William McKinley, em 1901, passou a ser o responsável pela proteção presidente, do vice-presidente e de suas famílias, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior.

De acordo com sua missão principal, o Serviço Secreto protege o sistema financeiro e monetário dos EUA contra fraudes financeiras e eletrônicas, e falsificação de moeda e cartões bancários.

O Serviço Secreto fez parte do Departamento do Tesouro desde sua criação, em 1865, até que, em 2003, passou a depender do Departamento de Segurança Interna (DHS).

sst/ev/erl/ag/jb/mvv