Presidente Arce diz que Evo Morales planeja 'golpe' com marchas na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, acusou no domingo o ex-presidente Evo Morales de tentar um golpe de Estado com as marchas e bloqueios nas rodovias que o líder cocaleiro convocou a partir de terça-feira (17) para exigir soluções para a escassez de combustíveis.

"Começará nos próximos dias uma marcha para depois avançar ao bloqueio nacional das estradas, que terminará em uma tentativa de golpe de Estado contra um governo popular", disse Arce em um discurso ao país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Morales (presidente entre 2006 e 2019) ratificou no domingo as marchas com seus seguidores do partido Movimento Ao Socialismo (MAS) a partir da localidade de Caracollo, em Oruro, e até a capital La Paz. A manifestação em apoio à sua nova candidatura começará na terça-feira.