Praga pede 'informações' sobre cidadão tcheco detido na Venezuela

A República Tcheca solicitou à Venezuela "informações detalhadas" sobre a prisão de um cidadão tcheco acusado pelas autoridades venezuelanas de fazer parte de uma conspiração para atacar o presidente Nicolás Maduro, informou nesta segunda-feira (16) o governo do país europeu.

O tcheco Jan Darmovrzal foi detido junto com três americanos e dois espanhóis por um "plano" para "desestabilizar" a Venezuela, anunciou no sábado o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, em meio a questionamentos sobre a reeleição de Maduro no dia 28 de julho, denunciada pela oposição como uma fraude.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A embaixada tcheca em Bogotá enviou uma nota ao Ministério das Relações Exteriores da Venezuela em relação à detenção do cidadão tcheco", disse em um comunicado a porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Mariana Wernerova.