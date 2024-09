Portugal pede ajuda a parceiros europeus para combater incêndios

Portugal pediu ajuda, nesta segunda-feira (16), aos parceiros europeus para combater incêndios florestais em várias regiões do país, os quais já causaram duas mortes, de acordo com o último balanço dos serviços de proteção civil.

Mais de 5.000 bombeiros estavam mobilizados em todo o país nesta segunda-feira, com o apoio de cerca de quarenta veículos aéreos, segundo o serviço de proteção civil.

No domingo, um bombeiro voluntário que combatia o fogo perto de Oliveira de Azeméis, na região de Aveiro (norte), morreu "repentinamente" durante uma pausa para comer, informou o Ministério do Interior.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, disse em um comunicado que está acompanhando "a coordenação da luta contra os incêndios" e que se mantém "em contato com seus parceiros europeus".

Portugal também solicitou "o apoio do mecanismo europeu de proteção civil" para obter o reforço de quatro pares de aviões anfíbios.

Os incêndios mais graves ocorreram no norte e no centro do país, especialmente na região de Aveiro, em vilarejos próximos à cidade de Albergaria-a-Velha.

Especialistas consideram que a multiplicação das ondas de calor, bem como o aumento de sua duração e intensidade, são uma consequência das alterações climáticas. A Península Ibérica é uma das zonas mais afetadas pelo aquecimento global.

