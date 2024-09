'Fácil, conveniente, barato': como o plástico de uso único domina o mundo

À medida que se aproximam as negociações deste novembro para acordar o primeiro tratado mundial sobre poluição plástica, a AFP examina a popularidade global dos plásticos de uso único:

Em uma rua de Bangkok repleta de vendedores de alimentos, clientes fazem fila para os famosos doces tradicionais de Maliwan.

Bolinhos de camadas no vapor – verdes com folha de pandan ou azuis com ervilha – estão em sacos plásticos transparentes ao lado de filas de pudim de taro em caixas plásticas.

Todos os dias, esse pequeno negócio de 40 anos usa pelo menos dois quilos de plástico de uso único.