Estados Unidos vivem tensão política permanente

A suposta nova tentativa de assassinato contra Donald Trump nos Estados Unidos acirrou ainda mais o clima político eventualmente sufocante no país, a sete semanas das eleições presidenciais.

Ainda não se sabe a motivação do suspeito, visto no campo de golfe do candidato republicano na Flórida, e detido pouco depois.

O ex-presidente então associou o ocorrido à "retórica" do atual chefe do Estado, o democrata, Joe Biden e de sua vice-presidente e candidata do partido à Presidência, Kamala Harris.