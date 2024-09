Equador vai declarar toque de recolher durante apagão nacional programado

O governo do Equador anunciou, nesta segunda-feira (16), que irá decretar um toque de recolher como medida de segurança durante um apagão programado de oito horas entre as próximas quarta e quinta-feira (18 e 19) em todo o país.

"O governo vai anunciar em breve (...) que será estabelecido um toque de recolher para que seja obrigatório estar nas residências e diminuir o nível de risco" enquanto durar o corte de energia elétrica, disse à imprensa a ministra do Interior, Mónica Palencia.

O Equador, que sofreu racionamento de energia em abril por causa de uma seca que pôs em risco as usinas hidrelétricas, prevê suspender o serviço entre as 22h locais (00h em Brasília) de quarta-feira e as 06h (08h de Brasília) de quinta para "realizar uma manutenção preventiva em todas as instalações" do sistema.