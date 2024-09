Com Sinner no topo, ATP publica ranking da semana sem mudanças no Top 20

O Top 20 do tênis masculino mundial permanece o mesmo, de acordo com o ranking da semana publicado pela ATP nesta segunda-feira (16), após a disputa da fase de grupos da Copa Davis.

O italiano Jannik Sinner continua com ampla vantagem como número 1, à frente do alemão Alexander Zverev (N.2), do espanhol Carlos Alcaraz (N.3) e do sérvio Novak Djokovic (N.4), com o russo Daniil Medvedev fechando o Top 5.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 76ª posição. O outro representante do país dentro do Top 100 é Thiago Wild, em 96º.