China: tufão mais forte desde 1949 a atingir Xangai deixa centenas de casas sem energia

O tufão mais forte a atingir Xangai, na China, desde 1949, inundou ruas, cortou a energia de pelo menos 380 casas e deixou pelo menos uma pessoa ferida ao passar pelo centro financeiro nesta segunda-feira, 16. Mais de 414 mil pessoas foram deslocadas antes dos ventos fortes e das chuvas torrenciais. As escolas foram fechadas e as pessoas foram aconselhadas a permanecer em casa.

Um homem foi ferido por uma árvore caída na Ilha Chongming, em Xangai, de acordo com a mídia estatal. Ele foi levado ao hospital para tratamento. O tufão Bebinca atingiu a costa por volta das 7h30, horário local, no distrito comercial Pudong, com ventos de 151 km/h perto do centro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chuvas torrenciais inundaram as ruas do distrito, de acordo com imagens transmitidas pela mídia estatal. Em outras áreas de Xangai, árvores arrancadas e galhos caídos cobriram algumas ruas e calçadas. À medida que o tufão diminuiu, os socorristas limparam galhos e outros objetos arrastados pela tempestade. Mais de 60 mil socorristas e bombeiros estavam disponíveis.