Boeing corta gastos e avalia licenças temporárias em resposta a greve

Entre as medidas consideradas pela fabricante estão licenças temporárias para seus funcionários e congelar as contratações.

As negociações entre a Boeing e parte de sua força de trabalho, que está em greve por melhorias salariais, serão retomadas nesta terça-feira com mediação do governo federal, informaram os sindicatos, após os trabalhadores terem votado por ampla maioria contra as propostas de acordo da empresa.

Quase 95% dos trabalhadores representados pelo Distrito 751 rejeitaram o projeto de acordo coletivo anunciado em 8 de setembro, e 96% aprovaram a paralisação.

A greve, que começou quando o acordo coletivo anterior expirou na quinta-feira à meia-noite, paralisou duas importantes fábricas da Boeing: as de montagem em Renton e Everett, que produzem o 737 MAX, o modelo mais vendido; o 777, de transporte de carga; e o avião tanque militar 767, cujas entregas já estão sofrendo atrasos.