'Xógum' vive expectativa de conquistar vitória histórica no Emmy

A série épica “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”, ambientada no período feudal do país nipônico, chega como uma das favoritas com 25 indicações ao prêmio Emmy, que será entregue neste domingo (15), em Los Angeles. A produção pode se tornar a primeira em língua não inglesa a vencer na categoria de Melhor Série de Drama.

A edição deste ano, a 76ª dos prêmios considerados os “Oscars da televisão”, será apresentada pelo ator Eugene Levy e seu filho Daniel e começará às 17h locais (21h de Brasília).

Adaptação do romance de James Clavell, “Xógum”, um best-seller dos anos 1970 que aborda as lutas pelo poder feudal no Japão, recebeu 25 indicações após seu grande sucesso nos Estados Unidos.