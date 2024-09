Puxado por Brasil, incêndios na América do Sul quebram novo recorde

Região teve mais de 346 mil focos de incêndio. Fumaça tóxica que encobriu 60% do país tem castigado também vizinhos. Na semana passada, Bolívia decretou emergência nacional.Os incêndios devastadores que estão consumindo grandes porções de florestas na América do Sul quebraram um novo recorde: com mais de 346 mil focos registrados em um ano até 11 de setembro, a região superou sua pior marca da série histórica, iniciada em 1998 – até então, o recorde era de 2007, com pouco mais de 345 mil focos de incêndio. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e se baseiam em análises de imagens de satélite. Segundo o órgão, a situação é pior no Brasil. Depois vêm Bolívia, Peru, Argentina e Paraguai. Incêndios intensos e incomuns também castigaram a Venezuela, a Guiana e a Colômbia no início do ano, mas diminuíram consideravelmente desde então. Só o Brasil já bateu a marca de 180 mil focos de incêndio em 2024, segundo o Inpe, totalizando mais de 224 mil km² de área queimada até o final de agosto – quase o tamanho do estado de São Paulo. Cidades cobertas pela poluição dos incêndios A fumaça dos incêndios brasileiros escureceu os céus de cidades como São Paulo e La Paz, na Bolívia, alimentando um corredor de fumaça que, visto do espaço, espalhou-se sobre o continente, indo desde a Colômbia até o Uruguai. Mais da metade da América do Sul – região da qual fazem parte Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela – chegou a ficar coberta pela fumaça, segundo a pesquisadora de qualidade do ar Karla Longo, do Inpe. A capital paulista chegou a figurar por cinco dias seguidos como a metrópole com o pior ar do mundo, com uma concentração de poluentes na atmosfera 14,4 vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo o site suíço IQAir. O ar tóxico deve pressionar o sistema de saúde, com mais pessoas procurando atendimento por problemas respiratórios, e possivelmente levar a mortes prematuras, afirmou Longo. A inalação de fumaça de incêndios florestais contribui, em média, para 12 mil mortes prematuras por ano, segundo um estudo de 2023 publicado no jornal científico Environmental Research: Health. Mudanças climáticas agravam quadro Brasil e Bolívia enviaram milhares de brigadistas para tentar controlar as chamas – tarefa difícil diante do clima extremamente seco e dos ventos. Cientistas dizem que embora os incêndios sejam, em maioria, de causa humana, as condições climáticas desfavoráveis impulsionadas pelas mudanças climáticas têm facilitado a propagação do fogo. A América do Sul vem sendo atingida por uma série de ondas de calor desde o ano passado, e o Brasil enfrenta uma seca sem precedentes, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), cuja série histórica vai até a década de 1950. "Não tivemos inverno", disse Longo à agência de notícias Reuters, comentando as altas temperaturas registradas na capital paulista. "É absurdo." Setembro é tipicamente o pior mês para queimadas na América do Sul. Não está claro ainda se o continente continuará a registrar um alto número de incêndios florestais pelo restante do ano. E embora haja previsão de chuva para o centro-sul do Brasil, no norte da Amazônia e no Centro-Oeste a seca deve persistir até outubro. Protestos na Bolívia Em La Paz, na Bolívia, centenas têm saído às ruas para exigir ações urgentes contra os incêndios. "Por favor, percebam o que está realmente acontecendo no país. Perdemos milhões de hectares", afirmou à Reuters uma ativista que participou dos protestos. "Milhões de animais foram queimados até a morte." O país, que segundo o Inpe teve ao menos 64 mil km² consumidos pelo fogo neste ano, declarou na semana passada emergência nacional e acionou os militares. ra (Reuters, ots)