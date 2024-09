PRINCIPAIS NOTÍCIAS ISRAEL IÊMEN PALESTINOS: Centro de Israel é atingido por míssil disparado por rebeldes huthis do Iêmen É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ESPANHA VENEZUELA: Espanha rejeita acusações de que tenta 'desestabilizar' a Venezuela

=== ISRAEL IÊMEN PALESTINOS === JERUSALÉM: Centro de Israel é atingido por míssil disparado por rebeldes huthis do Iêmen

Um míssil disparado pelos rebeldes huthis do Iêmen atingiu o centro de Israel neste domingo (15), sem deixar vítimas, mas aumentando as tensões no Oriente Médio, quase um ano após o início da guerra em Gaza. (palestinos conflito Israel Iêmen, 906 palavras, já transmitida) === ESPANHA VENEZUELA === MADRI:

Espanha rejeita acusações de que tenta 'desestabilizar' a Venezuela A Espanha rejeitou, neste domingo (15), as acusações da Venezuela de promover um plano para "desestabilizar" o governo de Caracas, após a detenção no sábado de três americanos, dois espanhóis e um tcheco no país sul-americano por supostas conexões com um complô contra o presidente Nicolás Maduro. (EUA Venezuela oposição diplomacia Espanha eleições, 615 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO === -- AMÉRICAS WASHINGTON:

Após feito histórico, tripulação da primeira missão espacial privada retorna com sucesso à Terra A missão Polaris Dawn, da empresa SpaceX, pousou neste domingo (15) na costa da Flórida, Estados Unidos, depois de sua tripulação fazer história com a primeira caminhada espacial realizada por civis. (EUA PolarisDawn espaço SpaceX, 513 palavras, já transmitida)