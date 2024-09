Lamine Yamal comanda goleada do líder Barça no Campeonato Espanhol

Cinco vitórias em cinco jogos e liderança isolada: o Barcelona de Hansi Flick continuou seu início de temporada perfeito neste domingo (15), ao golear o Girona por 4 a 1 fora de casa, na 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com seus 15 pontos, o Barça tem quatro de vantagem sobre Real Madrid (2º) e Villarreal (3º), ambos com 11 após suas respectivas vitórias no sábado sobre Real Sociedad (2-0) e Mallorca (2-1).

"Estamos nos preparando muito bem para cada jogo. Tem que ir passo a passo, mas sem dúvidas estamos em um bom momento e temos que continuar assim. Agora não podemos parar", declarou Flick ao canal Movistar.