Exército de Israel menciona 'alta probabilidade' de ataque israelense ter matado reféns em Gaza

O exército de Israel concluiu as investigações das mortes do cabo Nik Beizer, do sargento Ron Sherman e de Elia Toledano, reféns em Gaza, e afirmou neste domingo que há uma "alta probabilidade" de que eles tenham sido mortos por uma ofensiva aérea israelense na região.

Os militares informaram que as investigações mostram que os três, que foram sequestrados no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, provavelmente foram mortos em um ataque aéreo em novembro, que também matou o militante sênior do Hamas, Ahmed Ghandour. No entanto, o relatório diz que "não é possível determinar definitivamente as circunstâncias de suas mortes".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O anúncio de Israel é o primeiro que vincula as mortes a ataques aéreos. As conclusões ainda podem aumentar a pressão sobre o governo do presidente israelense, Benjamin Netanyahu, para fechar um acordo de cessar-fogo. Fonte: Associated Press