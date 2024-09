EUA: Não houve declaração de detido sobre envolvimento no incidente a tiros perto de Trump

O Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou, durante coletiva de imprensa, que não houve declaração do detido sobre um possível envolvimento no incidente a tiros no campo de golfe em Palm Beach, na Flórida, onde o ex-presidente e candidato do Partido Republicano, Donald Trump, estava na tarde deste domingo.

Segundo a autoridade, são necessárias maiores investigações, e o detido estava a cerca de 350 metros de distância de Trump. Contudo, devido ao fato de o suspeito portar uma arma similar a AK-47 - usada para tiros a grande distância -, a distância não foi considerada "tão grande" pelo Serviço Secreto dos EUA.

O Serviço Secreto dos EUA diz ainda que teve acesso a uma dica de que uma pessoa estava armada no campo de golfe, e que seus agentes ouviram tiros perto das 13h30 do horário local (14h30 do horário de Brasília), de modo que restringiram a circulação na área.