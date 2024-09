Candidato a vice de Trump, Vance mantém fala de que imigrantes estão comendo cães

O candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos, JD Vance, manteve o discurso que ele e Donald Trump têm feito que contém falsas alegações sobre imigrantes haitianos em Ohio. Eles acusam os imigrantes de sequestrar e comer animais de estimação, mesmo que o governador do Estado insista que não há evidências do comportamento.

Vance, que é senador de Ohio, afirmou que os eleitores em Springfield têm demonstrado preocupação e que pelo menos 10 alegações eram "verificáveis". "Não estamos bravos com os migrantes haitianos que querem ter uma vida melhor. Estamos bravos com Kamala Harris por deixar isso acontecer com uma pequena cidade de Ohio", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Autoridades locais informaram que as alegações de Trump e Vance são falsas. O governador de Ohio, Mike DeWine, disse hoje que "há muito lixo na internet". "O que sabemos é que os haitianos que estão em Springfield são legais. Eles vieram para Springfield para trabalhar", mencionou. Fonte: Associated Press