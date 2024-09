O Peru dá o seu último adeus, neste sábado (14), a Alberto Fujimori, o ex-presidente que governou com mão de ferro uma era de mudanças ofuscada por crimes contra a humanidade pelos quais foi condenado à prisão.

Peru se despede de uma era com o último adeus a Fujimori

O cancelamento do julgamento contra Donald Trump na Geórgia por acusações menores confirma uma evidência: em poucos meses, o cerco judicial que ameaçava o ex-presidente se afrouxou de maneira contundente, especialmente após a intervenção da Suprema Corte.

A Colômbia segue o rastros do sofisticado software espião Pegasus no país, supostamente adquirido pelo governo em 2021 para interceptar opositores, em uma investigação que desvenda um passado de escândalos sobre escutas ilegais.

-- EUROPA

MOSCOU:

'Escravo do medo', o fantasma da era Gulag na Rússia de Putin

Quando os russos começaram a ser presos por serem contra a ofensiva contra a Ucrânia, Maria sentiu o mesmo medo que seus antepassados, vítimas da repressão stalinista.

-- ORIENTE MÉDIO

RAFAH, Territórios Palestinos:

Exército israelense busca recuperar reféns através de 'todos os meios'

O Exército israelense recorrerá a "todos os meios" para recuperar os reféns, incluindo os mortos, ainda detidos na Faixa de Gaza, garantiu o seu porta-voz a um grupo de jornalistas estrangeiros na devastada cidade palestina de Rafah.

-- ÁSIA

TAUNGOO:

Junta militar birmanesa pede ajuda estrangeira em meio a inundações devastadoras

O chefe da junta militar birmanesa solicitou ajuda internacional para mitigar os efeitos das inundações causadas pelo tufão Yagi, que deixou pelo menos 33 mortos e mais de 235 mil deslocados no país, assolado por um conflito interno.

PEQUIM:

Entre apoio e críticas, chineses se dividem sobre reforma da aposentadoria

"Aceitável" para alguns, "incompreensível" para outros. Os chineses reagem de diferentes formas ao fato de que terão que trabalhar pelo menos três anos a mais, após o anúncio oficial do aumento gradual da idade de aposentadoria a partir de 2025.

-- ÁFRICA

BUKWO:

Uganda se despede da atleta Rebecca Cheptegei, assassinada pelo namorado

O funeral da atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que morreu devido aos ferimentos graves causados pelo seu namorado, que a encharcou com gasolina e ateou fogo sobre ela, foi realizado neste sábado (14) em Bukwo (Uganda), na presença de centenas de vizinhos e de vários atletas.

PORT SUDAN:

Os tesouros milenares do Sudão saqueados na guerra

Em um Sudão imerso que enfrenta uma sangrenta guerra interna, valiosas estatuetas ou peças de antigos palácios preservadas em museus acabam saqueadas, transportadas em camiões e vendidas na internet.

=== ESPORTES ===

BAKU:

Charles Leclerc faz a pole do GP do Azerbaijão de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (14), nas ruas de Baku.

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

