Nos EUA, Kamala Harris reforça agenda de eventos em Estados-pêndulo

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à presidência, Kamala Harris, participará de eventos nos Estados-pêndulo da Pensilvânia, do Michigan e de Wisconsin, ao mesmo tempo em que a sua campanha reforça gastos nos Estados democratas, com a aproximação das eleições de 5 de novembro.

Na próxima terça-feira, 17, Harris dará uma entrevista à Associação Nacional de Jornalistas Negros da Filadélfia. Dois dias depois, no Michigan, ela participará junto de Oprah Winfrey do evento "Unite for America", com 140 organizações de diferentes bases.

Na sexta-feira, Harris realizará a quarta visita a Wisconsin desde que anunciou sua candidatura à presidência dos EUA. A campanha de Harris inscreveu mais de 3 mil novos voluntários no estado após o debate com o candidato republicano Donald Trump na semana passada. Fonte: Associated Press