Ministros de Relações Exteriores do G7 condenam aquisição de mísseis iranianos pela Rússia

Os ministros de Relações Exteriores dos países integrantes do G7 publicaram uma declaração conjunta condenando a exportação de armamentos realizada pelo Irã e a aquisição de mísseis balísticos iranianos pela Rússia. No comunicado, destacam já estarem "respondendo com novas e significativas medidas" sobre o assunto.

"A evidência de que o Irã continuou a transferir armamento para a Rússia, apesar dos repetidos apelos internacionais para parar, representa uma escalada adicional do apoio militar do Irã à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", afirmam.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O uso dos mísseis pela Rússia, destacam, representa uma ameaça para o povo ucraniano e para a segurança europeia e internacional. "A agressão da Rússia constitui uma violação flagrante do direito internacional, incluindo a Carta da ONU de 1945", pontuam.