França tem manifestações de apoio a Gisèle Pelicot, vítima de múltiplos estupros

Em Marselha, no sul, os manifestantes — mais de 1.000, segundo os organizadores — penduraram um banner no Palácio da Justiça com a mensagem: "Para que a vergonha mude de lado".

No oeste do país, em Rennes, entre 200 e 400 pessoas seguravam cartazes com frases como "Proteja sua filha, eduque seu filho" ou "Gisèle, nós te amamos".

A designer gráfica belga "Aline Dessine", com 2,5 milhões de seguidores no TikTok, desenhou um cartaz com o rosto de Gisèle Pelicot, com cabelo curto e óculos de sol redondos, que foi usado para convocar a manifestação em apoio às vítimas de violência sexual.

Gisèle, de 71 anos, despertou uma enorme onda de apoio às vítimas de estupro e agressões sexuais ao aceitar que o julgamento de seu marido e dos 50 homens que ele contatou pela internet para estuprá-la enquanto estava inconsciente fosse público.