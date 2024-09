EUA: juiz federal bloqueia temporariamente regra que limita ventilação e queima de gás natural

O juiz federal Daniel Traynor, da Dakota do Norte, bloqueou temporariamente a nova regra do governo de Joe Biden que pretende reduzir a ventilação e queima de gás natural em poços de petróleo. A decisão foi elogiada por políticos locais. "Nesta fase preliminar, os demandantes Dakota do Norte, Montana, Texas, Wyoming e Utah mostraram que provavelmente terão sucesso no mérito de sua reivindicação, a Regra 2024 é arbitrária e caprichosa", decidiu Traynor, segundo informou o veículo Bismarck Tribune. Fonte: Associated Press