Dois americanos e dois espanhóis são detidos acusados de 'desestabilizar' a Venezuela

O ministro mencionou um suposto plano para atentar contra o presidente Nicolás Maduro e autoridades do Executivo, após as eleições de 28 de julho, nas quais foi proclamada a reeleição do presidente em meio a denúncias de fraude pela oposição.

Dois americanos, dois espanhóis e um cidadão tcheco foram detidos na Venezuela por estarem vinculados a um suposto plano para "desestabilizar" e gerar "ações violentas" no país, anunciou neste sábado (14) o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que informou sobre a apreensão de 400 fuzis dos Estados Unidos.

As relações com o país europeu também se complicaram pela decisão do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, de se reunir em La Moncloa com o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que é procurado pela justiça de seu país e viajou à Espanha para solicitar asilo.

Cabello vinculou os supostos planos para "atacar" a Venezuela a centros de inteligência da Espanha, dos Estados Unidos e à líder opositora María Corina Machado, além de outros dirigentes.

"Contactaram mercenários franceses, mercenários do leste europeu e estão em uma operação para tentar atacar nosso país", acrescentou.