'Xógum' tem tudo para um triunfo histórico no Emmy

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" tem grandes chances de ser a primeira produção em língua não inglesa a ganhar o Emmy de Melhor Série Dramática, na premiação que ocorrerá no próximo domingo (15), em Los Angeles. Espera-se que o épico que trata dos confrontos entre dinastias nas intrincadas e mortais cortes reais do Japão do século XVII faça história ao ganhar estatuetas para seu elenco, incluindo o ator veterano Hiroyuki Sanada, na luxuosa 76ª edição da premiação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Xógum" já mostrou o seu potencial obtendo um recorde de 14 prêmios técnicos e de categorias menores que foram entregues antes do evento.

Outros triunfos da noite de domingo podem ser "O Urso", a comédia dramática ambientada na cena gastronômica de Chicago, e a minissérie controversa da Netflix "Bebê Rena". Os atores Eugene e Daniel Levy, pai e filho, serão os apresentadores da cerimônia que começa às 21h00 de Brasília. Estes são cinco pontos a serem observados na premiação:

- O reinado de Xógum? - Baseada no romance de James Clavell, "Xógum" lidera a premiação com 25 nomeações. Ainda que seja produzida pela FX, propriedade da Disney, e filmada no Canadá, a série tem o elenco japonês e diálogos neste idioma, o que a torna a segunda série de língua não inglesa a ser indicada a Melhor Drama, depois de "Round 6", da Coreia do Sul, há dois anos.

As previsões apontam que Anna Sawai, além de Sanada, poderá ganhar um prêmio, assim como o ator coadjuvante Tadanobu Asano. Com suas vitórias nas categorias menores, "Xógum" ultrapassou o recorde anterior do drama "Guerra dos Tronos", que ganhou 12 Emmys em uma única temporada. É quase certo que, no domingo, "Xógum" consiga mais prêmios. Seu maior rival este ano é a estrela de outras edições da premiação, "The Crown".

A última temporada da série da Netflix que retrata a saga da realeza britânica teve uma resposta morna da crítica, no entanto, Elizabeth Debicki se destacou como Melhor Atriz Coadjuvante. - Latinas na disputa - A representação latina nesta edição dos Emmy chega dominada pelas mulheres. Sofía Vergara foi reconhecida com uma nomeação de Melhor Atriz em Série Limitada pelo seu papel de uma narcotraficante colombiana na biografia "Griselda", da Netflix.

A mexicana Nava Mau, que cativou a audiência com seu papel em "Bebê Rena", fez história ao ser a primeira mulher trans latina a ser nomeada a Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada. As atrizes Selena Gomez, indicada a Melhor Atriz em Série de Comédia por "Only Murders in the Building") e Liza Colón-Zayas, que concorre a Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia por "O Urso", também competem com as apostas latinas da noite. Em relação à presença masculina, o americano com raízes cubanas, Néstor Carbonell, já ganhou o prêmio de Melhor Ator Convidado em Série Dramática, justamente por “Xógum”.