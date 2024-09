PIB dos latinos que vivem nos EUA supera o da França e Índia (estudo)

Se os latinos que vivem nos Estados Unidos fossem um país independente, seu PIB seria a quinta maior economia do mundo, à frente, pelo terceiro ano consecutivo, de Reino Unido, França e Índia, segundo o relatório anual elaborado pelo Centro para o Estudo da Saúde e Cultura Latinas da UCLA e o Centro de Pesquisa e Previsão Econômica da Universidade Luterana da Califórnia.

Divulgado em meio à campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, que tem a imigração como um dos temas principais, o estudo aponta que essa comunidade, que representa 19,2% da população americana (cerca de 65 milhões de pessoas), responde por 41,4% do crescimento real do PIB desde 2019.

“Os dados destacam que os latinos são uma importante fonte de resistência para a economia americana em geral", ressaltou David Hayes-Bautista, coautor do relatório, professor de medicina e saúde pública da UCLA e diretor do Centro para o Estudo da Saúde e Cultura Latinas.

Os latinos continuarão "tendo um impacto significativo no crescimento da economia americana nas próximas décadas", afirmou o pesquisador, destacando o aumento populacional dessa comunidade e a sua juventude (média de 30,7 anos, contra 41,1 no conjunto do país) e forte participação entre a população economicamente ativa.