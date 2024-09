Petróleo cai após passagem do furacão Francine

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (13) após a passagem do furacão Francine pelos Estados Unidos, que não provocou danos significativos à infraestrutura de produção no Golfo do México e na Louisiana.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,50%, para 71,61 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro recuou 0,46%, para 68,65 dólares.