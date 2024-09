Corpo de ativista morta na Cisjordânia repatriado para Turquia

O corpo de uma ativista turco-americana que morreu na Cisjordânia ao ser atingida por tiros do Exército israelense foi repatriado nesta sexta-feira (13) para a Turquia, onde sua família organizará o funeral no sábado.

Aysenur Ezgi Eygi, 26 anos, morreu em 6 de setembro durante uma operação das forças israelenses no dia 6 de setembro, quando protestava em Beita, perto de Nablus, contra a colonização judaica na Cisjordânia ocupada.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que as forças israelenses mataram a ativista com um "tiro na cabeça".