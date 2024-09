Biden e Starmer vão discutir liberação de armas potentes para a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, vão se reunir nesta sexta-feira (13) em Washington, em meio à crescente pressão da Ucrânia para que os dois países retirem as restrições ao uso de armas de alta capacidade fornecidas pelos americanos e britânicos para a guerra contra a Rússia.

As forças ucranianas reiteraram os pedidos para que mísseis de longo alcance produzidos pelas duas potências ocidentais possam ser utilizados contra o território russo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, visitaram Kiev nesta semana e discutiram o assunto com autoridades ucranianas.

Blinken disse que "não há dúvida" que Biden e Starmer vão abordar a liberação das armas durante o encontro desta sexta. Fonte: Associated Press.