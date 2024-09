Wall Street fecha em alta após movimento de compra e bons preços

Os dados econômicos do dia foram bem recebidos pelo mercado.

O aumento foi de 1,7% em agosto, frente a 2,1% em julho, na medição anualizada, de acordo com o índice PPI do Departamento de Comércio.

O índice de preços no atacado nos Estados Unidos, que mede a inflação do lado dos produtores, registrou uma queda acentuada em 12 meses até agosto.

"Com a queda dos preços da gasolina" em agosto, "a inflação pode estar a caminho de voltar a 2% em setembro", ou seja, a meta de longo prazo do Fed.

No entanto, excluindo os preços mais voláteis de alimentos e energia, o PPI subjacente voltou a subir, atingindo 3,3% em 12 meses até agosto, em comparação com 3,2% em julho.

Além disso, os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos ficaram em linha com as expectativas do mercado.

"Os indicadores validam um cenário de pouso suave [queda da inflação sem recessão] para a economia" dos EUA, afirmou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

O'Hare explicou que a alta nas ações das gigantes de tecnologia durante o dia ajudou a impulsionar o mercado.