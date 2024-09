Técnico espanhol Carles Martínez Novell renova com Toulouse

O catalão de 40 anos, que até então só treinava equipes juvenis, levou o Toulouse no ano passado ao décimo primeiro lugar na Ligue 1 e a uma prestigiosa vitória (3-2) sobre o Liverpool na Liga Europa.

O técnico espanhol Carles Martínez Novell, no cargo desde meados de 2023, renovou seu contrato com o Toulouse, anunciou nesta quinta-feira (12) o clube francês da Ligue 1, sem especificar a duração deste novo compromisso.

Junto com ele, renovaram seus auxiliares Pol García e Jordan Galtier, este último filho de Christophe Galtier, ex-técnico do Paris Saint-Germain.

"É um dia muito especial para mim e para a comissão técnica. Estou muito feliz e me sinto bem aqui, em Toulouse, desde o primeiro dia. Encontrei uma família em Toulouse", disse ele.

Atualmente décimo quinto colocado no campeonato francês, com dois empates e uma derrota em três jogos, o Toulouse vai receber o Le Havre no domingo, pela quarta rodada.