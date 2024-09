Relatório final reconhece atuação da Wada em caso de doping de nadadores chineses

O autor do relatório, o procurador suíço Eric Cottier, disse ter descoberto que "a Wada fez o seu trabalho de forma autônoma, independente e profissional, e não há provas do contrário".

Mas também concluiu que as regras antidoping e os processos administrativos da Wada podem ser ainda mais fortalecidos, algo que a própria agência reconheceu.

Um relatório final confirmou, nesta quinta-feira (12), que a Agência Mundial Antidoping (Wada) não demonstrou "favoritismo" em relação à China no caso dos 23 nadadores daquele país que foram autorizados a competir após testarem positivo em um teste antidoping em 2022.

Isto coincide com as conclusões provisórias anunciadas no início de julho.

Cottier observou, ainda, no relatório final que algumas regras antidoping não foram respeitadas pela agência chinesa (Chinada), mas acrescentou que "isso não altera o desfecho dos casos, nem a aceitação da hipótese de contaminação".

Em abril passado, o New York Times e a emissora alemã ARD relataram que os 23 nadadores chineses testaram positivo para a droga proibida trimetazidina (TMZ) antes dos Jogos de Tóquio em 2021, mas não foram sancionados pela Wada.