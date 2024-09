Presidente de El Salvador vai visitar a Argentina este mês

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vai visitar a Argentina no fim do mês, para se reunir com o colega, Javier Milei, anunciou nesta quinta-feira (12) uma fonte oficial.

Os dois presidentes participaram em fevereiro da maior convenção de conservadores dos Estados Unidos, em que o ex-presidente Donald Trump foi ovacionado.

Milei visitou San Salvador em junho, para assistir à posse de Bukele, reeleito em fevereiro. Pouco depois, a ministra argentina da Segurança, Patricia Bullrich, viajou a San Salvador, onde assinou com o colega, Gustavo Villatoro, um acordo para “fortalecer” a luta contra o crime organizado.