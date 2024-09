Petróleo volta a subir impulsionado por tempestade tropical e apetite por risco

Os preços do petróleo registraram o segundo dia consecutivo de forte alta nesta quinta-feira (12), impulsionados pela passagem da tempestade tropical Francine por uma região repleta de instalações petrolíferas nos Estados Unidos, e um maior apetite do mercado pelo risco.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,92%, sendo negociado a 71,97 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro ganhou 2,47%, a 68,97 dólares.