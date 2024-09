McLaren vai favorecer Norris na luta pelo título da F1

A McLaren vai privilegiar a partir de agora seu piloto britânico Lando Norris, atual segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, atrás do holandês Max Verstappen, em detrimento do seu companheiro de equipe Oscar Piastri, decisão que o australiano disse apoiar. "Egoisticamente falando, tenho de admitir que as ordens das equipes não são divertidas", declarou Piastri à imprensa nesta quinta-feira (12), na véspera dos treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Mas estou ciente de que não se trata apenas de mim e estou feliz por desempenhar um papel coadjuvante nesta fase do campeonato", acrescentou o jovem australiano.

No último Grande Prêmio disputado, em Monza, há dez dias, Piastri surpreendeu o companheiro ao ultrapassá-lo na primeira curva, com as duas McLarens largando da primeira linha do grid, o que desestabilizou o britânico e o grande favorecido acabou sendo o monegasco da Ferrari Charles Leclerc, que conquistou a vitória. "No início da temporada provavelmente seria excessivo, mas agora acho que é hora de ajudar a equipe a vencer os dois campeonatos", o de pilotos e o de construtores, afirmou Piastri. Numa entrevista publicada nesta quinta-feira pela BBC, o chefe da equipe Andrea Stella explicou que a McLaren "vai apoiar Lando, mas sem comprometer muito os princípios (...) que são de que a equipe está acima de tudo".

O engenheiro não explicou especificamente como serão aplicadas as ordens, embora Norris tenha descartado nesta quinta-feira que Piastri teria de abrir mão da vitória. "Provavelmente se aplicará às posições mais recuadas, mas se (Piastri) lutou pela vitória, ele merece o triunfo", declarou o britânico. "Tampouco quero que me deem o campeonato de presente", acrescentou.