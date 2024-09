Luxo sobre rodas: carros de alto padrão roubam a cena dos clássicos americanos em Cuba

Esse número pode disparar a partir do final de outubro, quando o governo cubano planeja aprovar uma nova lei para a importação de veículos por pessoas físicas, que reduz substancialmente os impostos e as tarifas.

De acordo com o Conselho Econômico e Comercial Cuba-EUA, uma câmara de comércio com sede em Nova York, durante o primeiro semestre deste ano os cubanos importaram cerca de 35 milhões de dólares (valor em 197,3 milhões de reais na cotação atual) em carros dos EUA, um número que triplica o total registrado em 2023.

- Sonho inatingível -

De acordo com o que o ministro dos Transportes, Eduardo Rodríguez, explicou recentemente na televisão cubana, para importar um carro no valor de US$ 10.000 (cerca de 56 mil reais na cotação atual), um cubano paga atualmente cerca de US$ 50.000 (valor em 281,9 mil reais na cotação atual) enquanto esse valor será reduzido para US$ 15.900 (valor em 89,6 mil reais na cotação atual) depois que a lei entrar em vigor.

Mesmo assim, seriam necessários 31 anos para que um cubano com um salário médio recebesse essa quantia, em um país onde esses créditos não existem.