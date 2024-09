Jornalistas são 'atacados e perseguidos' por exército de Israel na Cisjordânia (especialistas da ONU)

Jornalistas na Cisjordânia ocupada são “atacados e perseguidos” pelas forças israelenses, disseram dois especialistas da ONU, que denunciaram esta violência, inclusive disparos contra repórteres e seus veículos.

“Denunciamos com veemência os ataques e o assédio a jornalistas na Cisjordânia ilegalmente ocupada, que nada mais são do que tentativas grosseiras do exército israelense de bloquear informações independentes sobre possíveis crimes de guerra”, acusaram os dois especialistas em um comunicado.

Esses dois relatores foram enviados pelo Conselho de Direitos Humanos, mas não falam em nome da ONU.