Incêndio florestal provoca alerta em colina turística de Quito

Nas encostas da colina, situada 3.000 m acima do nível do mar, moradores entraram em pânico ao constatarem a vegetação queimando perto de suas residências. O pátio da casa de Luis Rueda cheirava a fumaça, e os degraus de terra improvisados que conectam com a floresta ficaram cheios de cinzas.

Parte de uma floresta da colina turística de El Panecillo, no centro histórico de Quito, foi atingida por chamas nesta quinta-feira (12), por causa de um incêndio florestal supostamente criminoso, que gerou alerta entre moradores, informaram autoridades. O serviço de emergências do país informou que não houve vítimas.

"Corri para tentar apagar o fogo na parte de baixo com baldes d'água", contou o morador à AFP, apontando para uma árvore chamuscada. Quando os bombeiros conseguiram apagar um dos focos, um vendaval ativou outro. "Corram, tem gente pedindo ajuda", gritava uma mulher, para alertá-los.

Cinco horas após o início do fogo, os bombeiros continuavam tentando apagá-lo. O município informou que um homem de 25 anos “em atitude suspeita” foi preso perto do local do incêndio, com “substâncias sujeitas à fiscalização [drogas] e fósforos”.

Um total de 99% dos incêndios que ocorrem na cidade são criminosos, segundo a Prefeitura. O de El Panecillo era um dos três incêndios florestais que os bombeiros combatiam hoje na capital, onde, no verão, ocorrem temperaturas elevadas e ventos fortes.