Harvey Weinstein é acusado de novas agressões sexuais pela Promotoria de Nova York

Depois, a promotora Nicole Blumberg garantiu que outras mulheres que em 2020 não estavam preparadas para denunciar o magnata estariam agora.

Uma audiência foi realizada nesta quinta-feira no tribunal de Manhattan perante o juiz Curtis Farber, a qual não contou com a presença do cofundador dos estúdios cinematográficos Miramax, que foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência na segunda-feira.

As denúncias contra Weinstein, que aparece frequentemente em audiências judiciais em uma cadeira de rodas, conhecidas em 2017, desencadearam uma onda de reações em todo o mundo e fizeram com que muitas vítimas se manifestassem, no caso mais emblemático do movimento #MeToo.