Cidade nos EUA tem alerta de bomba após Trump dizer que migrantes comem pets

"Devido a uma ameaça de bomba enviada hoje a vários organismos em Springfield, a Prefeitura está fechada", diz a conta oficial no Facebook desta pequena cidade de 60 mil habitantes.

As autoridades da cidade americana de Springfield, no estado de Ohio (nordeste), ordenaram a evacuação da Prefeitura devido a uma ameaça de bomba depois que a direita radical e Donald Trump fizeram circular o boato de que migrantes haitianos comem animais de estimação.

A Casa Branca denunciou uma "teoria da conspiração (...) com raízes racistas".

"Este tipo de declarações, este tipo de desinformação é perigosa porque algumas pessoas vão acreditar nisso, por mais absurdo e estúpido que seja, e poderiam reagir de uma forma que poderia causar feridos", disse na terça-feira John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

O caso alimenta a tensão e a confusão em Springfield, comprovaram jornalistas da AFP.

Ao saber da notícia da ameaça de bomba, Mackenso Roseme, um imigrante haitiano, deixou o trabalho em um armazém da Amazon na cidade vizinha de Dayton e foi para o colégio onde estuda o filho.

Ali se deparou com um cartaz, com dizeres em inglês, espanhol e crioulo que as crianças tinham sido evacuadas.