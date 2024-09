Bon Jovi salva mulher da beira de uma ponte nos EUA

O músico americano Jon Bon Jovi foi aplaudido esta semana, não por uma música inédita, mas por ter ajudado uma mulher que estava na beira de uma ponte, do lado de fora da grade, em Nashville, no sul dos Estados Unidos.

O roqueiro, conhecido por seus sucessos como "Livin' on a Prayer" e "It's My Life", estava gravando um vídeo na terça-feira na ponte de pedestres John Seigenthaler em Nashville, Tennessee, quando ele e outra pessoa viram uma mulher do lado de fora da grade de proteção e ajudaram-na a ficar em segurança, relataram as autoridades locais e a revista Deadline.

"Bon Jovi ajudou a persuadi-la a sair da beira sobre o rio Cumberland para um lugar seguro", escreveu o Departamento de Polícia de Nashville na rede X na quarta-feira.