BCE reduz sua principal taxa de juros em 0,25 ponto

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu, nesta quinta-feira (12), a sua taxa de juros principal em 0,25 ponto, para 3,5%, face à inflação que continua em queda.

"Com base na avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspetivas de inflação" na zona do euro, "agora é apropriado dar mais um passo na moderação do grau de restrição da política monetária", afirmou o instituto emissor em comunicado.

