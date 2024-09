Senado do México aprova termos gerais da reforma judicial de Obrador, apesar de protestos

O Senado do México aprovou nesta quarta-feira, 11, os termos gerais da controversa reforma judicial proposta pelo presidente do país, Andrés Manuel López Obrador. Manifestantes chegaram a invadir o prédio da Casa Legislativa para tentar bloquear o avanço do projeto, mas o governo conseguiu os votos necessários após receber o apoio de um parlamentar da oposição.

A matéria teve 86 votos favoráveis e 41 contrários, conforme contagem da imprensa local. Agora, os senadores iniciam o debate sobre aspectos particulares do texto, que prevê a instituição do voto direto para juízes federais. A Câmara dos Deputados já havia aprovado o pacote de mudanças na semana passada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As perspectivas para a reforma vinham penalizando duramente o peso mexicano, diante de preocupações por uma deterioração do ambiente de negócios. No entanto, por volta das 05h15 (de Brasília), o dólar caía a 19,9670 pesos mexicanos. *Com informações da Associated Press.