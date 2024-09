Presidente do Irã critica Ocidente sobre apoio a Israel e guerra em Gaza

Pouco antes da chegada de Pezeshkian a Bagdá na última terça-feira (10), uma explosão atingiu uma área perto do aeroporto internacional da cidade usada pelo exército dos EUA. Não foram relatados danos e as circunstâncias da explosão permanecem incertas.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian lançou críticas ao Ocidente nesta quarta-feira, 11, afirmando que Israel está "cometendo massacres" na guerra em Gaza usando armas norte-americanas e europeias. Pezeshkian espera desenvolver os laços diplomáticos entre Teerã e Iraque, conforme as crescentes tensões regionais colocam ambos os países na disputa do Oriente Médio.

A embaixada dos Estados Unidos descreveu o caso com um "ataque" ao Complexo de Serviços Diplomáticos de Bagdá e que está "avaliando os danos" e a causa da explosão.

A visita de Pezeshkian é importante para ambos os países. Para o Irã, um bom relacionamento com o Iraque é crucial por motivos econômicos, políticos e religiosos.

Bagdá, enquanto isso, tenta balancear a relação com Teerã - que apoia poderosas milícias xiitas no país, bem como com os Estados Unidos, o qual mantêm uma força de 2.500 soldados em solo iraquiano. Líderes políticos iraquianos continuam a debater a questão de apoiar ou não a permanência das tropas americanas no país.