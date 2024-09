Papa visita Singapura, última etapa de sua longa viagem pela Ásia-Pacífico

Trinta e oito anos depois de João Paulo II, Francisco visita a cidade-Estado de seis milhões de habitantes, onde discursará na quinta-feira para as autoridades e comandará uma missa em um estádio.

Nesta quarta-feira, 10º dia de uma viagem de ritmo muito intenso, o papa tem em sua agenda apenas um encontro privado com jesuítas durante a tarde.

A cidade-Estado, muito cosmopolita, tem população de origem chinesa em sua maioria e também abriga importantes minorias indianas e malaias. Os cristãos representam 19% da população, de maioria budista e com um total de seis milhões de habitantes.

Erik Hon, 45 anos, que trabalha no setor financeiro e é budista, afirmou que está feliz com a visita do papa. Ele espera que Francisco divulgue "uma mensagem de amor, paz e unidade".

- "Uma viagem muito longa e difícil" -