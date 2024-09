Manchester United registra déficit pelo 5º ano consecutivo

O United terminou a última edição do Campeonato Inglês na oitava posição (a pior desde 1990) e foi eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos, mas o time comandado pelo técnico Erik Ten Hag salvou a temporada com o título da Copa da Inglaterra sobre o Manchester City, em Wembley.

E isso apesar de uma cifra recorde de faturamento (661,8 milhões de libras - R$ 4,8 bilhões) no exercício encerrado no último dia 30 de junho, impulsionado pelo aumento das receitas comerciais e de bilheteria.

O Manchester United apresentou nesta quarta-feira (11) seu balanço financeiro da temporada 2023/2024 com um déficit de 113,2 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 830 milhões na cotação atual), o que representa o quinto ano consecutivo para o clube com as contas no vermelho.

"Ao embarcar no meu novo papel de diretor-executivo deste histórico clube, estamos extremamente focados em trabalhar em conjunto para criar um futuro brilhante com o sucesso esportivo como principal objetivo", afirmou Berrada.

As regras de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League permitem no máximo um prejuízo máximo de 105 milhões de libras (R$ 770 milhões de libras) em um período de três temporadas, com os recursos utilizados nas categorias de base, em infraestruturas e no futebol feminino sem serem levados em conta nesse limite.

Everton e Nottingham Forest foram punidos com a retirada de pontos na tabela durante a temporada passada por não cumprirem as normas financeiras.

O Manchester United, que começou a atual edição do Campeonato Inglês com duas derrotas em três rodadas, volta a campo no próximo sábado, contra o Southampton.