Maduro pede a espírito de Maradona que assombre Milei

"Diego, te peço uma coisa? Assusta o Milei quando ele estiver dormindo, apareça no quarto e 'puxe' suas pernas, ¡Diego!", brincou Maduro durante um congresso "antifascista" em Caracas, que contou com a presença de delegados de 95 países, incluindo da Argentina.

"Aqui está o Diego conosco, o Diego do povo, como faz falta o Diego para dizer quatro verdades a Milei", destacou Maduro, vendo entre o público um cartaz com o rosto do astro do futebol argentino.

"Acham uma boa ideia que ele puxe as pernas [de Milei]?", perguntou o presidente ao público. "Que não o deixe dormir, é tanto dano que ele faz ao povo", disse sobre seu colega argentino, a quem voltou a chamar de "nazista".

Maduro, acusado pela oposição de fraude eleitoral nas eleições de 28 de julho, também lembrou o dia em que Maradona lhe deu um relógio avaliado em mais de 30 mil dólares.