Kamala Harris deixa Donald Trump na defensiva em debate repleto de troca de farpas

O evento também agradou a cantora Taylor Swift, que prometeu votar em Kamala, a quem chamou de "guerreira" porque "luta pelos direitos e causas" com as quais ela se identifica.

O debate na rede ABC começou com um aperto de mão entre os dois, mas surgiram faíscas quase desde o primeiro minuto.

De pé, atrás do púlpito, ele permaneceu sério, sem tirar os olhos da câmera. Ela virava a cabeça de vez em quando para observar o rival com sarcasmo durante os mais de 90 minutos de debate, que aconteceu na Filadélfia, berço da democracia americana no leste do país.

"Ele nos deixou o pior desemprego desde a Grande Depressão (...) a pior epidemia de saúde pública em um século (e) o pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil, e o que fizemos foi limpar a bagunça de Donald Trump", disse a democrata.