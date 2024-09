Inflação nos EUA cai mais do que o esperado em agosto, para 2,5% em termos anuais (índice IPC)

A inflação nos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em agosto, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (11), provavelmente levando a mais pedidos para que o Federal Reserve (Fed, banco central) reduza as taxas na próxima semana.

O índice de preços ao consumidor (IPC) foi de 2,5% em termos anuais em agosto, depois de ter registrado 2,9% em julho, informou o Departamento do Trabalho. Este é o valor mais baixo desde fevereiro de 2021.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

da/aha/mar/nn/aa/yr